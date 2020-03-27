Adıyaman'da kaçak kazı yapan 17 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da kaçak kazı yaparak define aradıkları ileri sürülen 17 şüpheli, gözaltına alındı.
27.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:06
Adıyaman'da kaçak kazı yaparak define aradıkları ileri sürülen 17 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalarda kentte bazı kişilerin kaçak kazıyla define aradığını belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 17 şüpheliyi, suç üstü yakaladı.
Operasyonda ekipler, kazıda kullanılan kazma, kürek, balyoz, fener, pense ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA