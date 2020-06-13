Adıyaman'da kaçak kazı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 4 kişi gözaltına alındı.
13.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:06
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağızatlı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede şüphe üzerine durdurdukları F.N, Ş.E.G, H.G. ve E.N'yi kazı malzemeleriyle yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA