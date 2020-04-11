Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu
Adıyaman'da birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
11.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:38
Adıyaman'da birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kuyulu köyündeki kaya mezarlıklarında kaçak kazı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, sit alanında M.R.K, Ü.K, K.D, H.D. ve N.D'yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA