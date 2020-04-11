Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu - Haberler
Adıyaman, Güncel

Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu

Adıyaman'da birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

11.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:38
Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu

Adıyaman'da birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kuyulu köyündeki kaya mezarlıklarında kaçak kazı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, sit alanında M.R.K, Ü.K, K.D, H.D. ve N.D'yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
22 yaşındaki İTÜ'lü koronavirüsün kurbanı oldu Haberler
22 yaşındaki İTÜ'lü koronavirüsün kurbanı oldu
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç
Magazin İrem Derici Demet Akalın Cüneyt Özdemir Recep Tayyip Erdoğan
Spor Lionel Messi Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Market Futbol Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 23:51:58. #1.14#
title