Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 1 kişi gözaltına alındı.
11.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:00
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oyratlı köyü Nasiroğlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, sit alanında I.V'yi kazıda kullandığı malzemelerle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA