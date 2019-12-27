Adıyaman'da kaçak içki operasyonu

27.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:18

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettikleri iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, ilçe merkezinde bulunan iki iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak olarak üretilen pet şişede 36 litre rakı, 6 şişe şarap ele geçirdi.

Operasyonda Y.S. ve M.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA