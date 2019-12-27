Adıyaman'da kaçak içki operasyonu
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Adıyaman'da kaçak içki operasyonu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettikleri iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

27.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:18
Adıyaman'da kaçak içki operasyonu

'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettikleri iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, ilçe merkezinde bulunan iki iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak olarak üretilen pet şişede 36 litre rakı, 6 şişe şarap ele geçirdi.

Operasyonda Y.S. ve M.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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