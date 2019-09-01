Adıyaman'da kaçak içki operasyonu

Adıyaman'da kaçak içki operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya yapılan baskında çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

01.09.2019 16:57
Adıyaman'da kaçak içki operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya yapılan baskında çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kaçak içki satışı yapan bir iş yeri ile bu iş yerine ait depoya operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında bin 824 adet kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken konuyla alakalı olarak 1 kişi gözaltına alındı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.