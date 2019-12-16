Adıyaman'da kaçak içki ele geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 93 kutu ve 4 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 93 kutu ve 4 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adıyaman - Şanlıurfa karayolunda şüphelendikleri plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 93 kutu ile 4 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.