Adıyaman'da kaçak içki ele geçirildi
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Adıyaman'da kaçak içki ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 93 kutu ve 4 şişe kaçak içki ele geçirildi.

16.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:12
Adıyaman'da kaçak içki ele geçirildi

'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 93 kutu ve 4 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adıyaman - Şanlıurfa karayolunda şüphelendikleri plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 93 kutu ile 4 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA
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