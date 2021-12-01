Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 63 bin lira ceza

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kaçak olarak dağ keçisi avlayan kişiye 63 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında dağ keçisi avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu ekipler, 1 kişiyi avladığı dağ keçisiyle yakaladı.

Kaçak avlanan kişiye 60 bin lira tazminat, 3 bin 88 lira idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan tüfeğe el konuldu.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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