Adıyaman'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı
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Adıyaman'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

16.02.2021 11:10 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:15
Adıyaman'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

ADIYAMAN'da yasa dışı yöntemle tuzak kurarak keklik avlayan 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da yasa dışı yöntemle tuzak kurarak keklik avlayan 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karababa Dağı bölgesinde yaptığı devriye görevi sırasında, tuzak kurarak kaçak avlanan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Beraberinde avladıkları 6 keklik ile yakalanan N.A., F.A. ve K.A. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürülürken, bu kişilerin yanında ele geçirilen 6 keklik ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.


Adıyaman'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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