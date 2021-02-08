Adıyaman'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı
08.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:08
Adıyaman'da kaçak avlanırken yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Adıyaman'da kaçak avlanırken yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kent kırsalında yaptıkları kontrolde 3 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem uygulayan ekipler 3 av tüfeğine el koydu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül