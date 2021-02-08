Adıyaman'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı

08.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:08
Adıyaman'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı

Adıyaman'da kaçak avlanırken yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Adıyaman'da kaçak avlanırken yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kent kırsalında yaptıkları kontrolde 3 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem uygulayan ekipler 3 av tüfeğine el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Buse Varol Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler İzmir Twitter Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 13:08:31. #1.16#
title