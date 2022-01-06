Adıyaman'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Şemikan köyünde kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışma sonrası şüpheli İ.Ö. gözaltına alındı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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