Adıyaman'da kablo hırsızları yakalandı
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Adıyaman'da kablo hırsızları yakalandı

Adıyaman'da, internet ve telefon kablolarını keserek çaldıkları iddia iddiasıyla aranan 8 çocuktan 2'si yakalanarak gözaltına alındıEdinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan internet ve telefon kabloları çaldıkları iddia edilen şahıslara yönelik Asayiş...

18.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:28
Adıyaman'da kablo hırsızları yakalandı

'da, internet ve telefon kablolarını keserek çaldıkları iddia iddiasıyla aranan 8 çocuktan 2'si yakalanarak gözaltına alındı


Edinilen bilgilere göre, Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan internet ve telefon kabloları çaldıkları iddia edilen şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıslardan biri bisikletiyle kaçmaya çalışırken peşindeki polisler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Bir çocuk ise Fatih Mahallesinde bulunan ikametinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Yakalanan iki çocuk, avukat nezaretinde ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 6 çocuğunda yakalanması için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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