Adıyaman'da jeotermal saha ihaleleri

12.10.2019 09:22

Adıyaman'daki jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.

Adıyaman İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan jeotermal kaynak arama ruhsatlı iki saha "Açık Teklif Artırma" usulüyle ihale edilecek.

Söz konusu ihale, Adıyaman İl Özel İdaresi'nin Encümen salonunda 23 Ekim 2019 Çarşamba saat 11.00'de yapılacak.

Kaynak: AA