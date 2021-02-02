Adıyaman'da jandarmadan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da jandarmadan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

02.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:23
Adıyaman'da jandarmadan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol çalışmaları esnasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde bulunan şüphelilerin üst aramasında 150 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram eroin, 90 gram toz esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Demet Akalın Didem Kınalı
Spor Hakan Kutlu Mehmet Topal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da jandarmadan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 13:24:26. #1.14#
title