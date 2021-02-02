Adıyaman'da jandarmadan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları
02.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:23
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol çalışmaları esnasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde bulunan şüphelilerin üst aramasında 150 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram eroin, 90 gram toz esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül