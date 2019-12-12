Adıyaman'da jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 657 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.
Kontrol edilen bin 365 araçtan 17'sine ceza yazılırken, 2 araç trafikten men edildi.
Öte yandan şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.