Adıyaman'da jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması
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Adıyaman'da jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

12.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:32
Adıyaman'da jandarmadan

ekipleri tarafından " ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 657 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Kontrol edilen bin 365 araçtan 17'sine ceza yazılırken, 2 araç trafikten men edildi.

Öte yandan şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA
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