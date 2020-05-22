Adıyaman'da jandarma sürücülere maske dağıttı
Adıyaman jandarma ekipleri, sürücülere maske dağıttı.
22.05.2020 20:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:27
Adıyaman jandarma ekipleri, sürücülere maske dağıttı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un talimatı ile Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Akpınar köyü yakınlarında gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araç sürücülerini maske takmaları ve bayramda evde kalmalarını istedi.
Ekipler, sürücülerin ateşini ölçüp, onlara maske dağıttı.
Kaynak: AA