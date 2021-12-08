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Adıyaman'da, izinsiz silah imalathanesine operasyon

Adıyaman'da, izinsiz silah imalathanesine operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah, mühimmat imalathanesi ve tamir atölyesi olarak kullanılan ikamette yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah, mühimmat imalathanesi ve tamir atölyesi olarak kullanılan ikamette yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Belören Beldesinde M.Ç., isimli şahsın ikametinde izinsiz ve ruhsatsız olarak silah, mühimmat imalathanesi ile tamir atölyesinin bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri M.Ç'nin adresine operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, 7 adet av tüfeği, 4 adet tabanca gövdesi, 14 adet tüfek tetik tertibatı, 13 adet tüfek dipçiği, 5 adet tüfek namlusu, 7 adet tabanca namlusu, 6 adet tabanca üst kapağı, 53 adet 7.65 mm tabanca şarjörü, 31 adet 9 mm tabanca şarjörü, 73 adet tüfek fişeği, 10 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet freze makinesi, 1 adet metal el dedektörü, 41 adet silah tamiri ve yapımında kullanılan muhtelif alet-edavat ele geçirildi. Jandarma ekipleri ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken M.Ç., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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