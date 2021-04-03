Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atmalı köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

İzinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede jeneratör, kırıcı delici matkap, pense, teneke, kova, demir çubuk, kürek, kazma, keser ve manivela ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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