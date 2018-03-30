Adıyaman'da İzinsiz Dağ Keçisi Avı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde izinsiz dağ keçisi avladığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları kontrolde ilçeye bağlı Aksu köyünde durumundan şüphelendikleri 44 FA 858 plakalı otomobilde arama yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramada araç içerisinde bulunan M.M.K. ve M.G'nin izinsiz dağ keçisi avladıklarını tespit etti.

Araçta bulunan 3 fişek ve vurulan dağ keçisi Adıyaman Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Şahıslara idari yaptırım kararı uygulanmak üzere tutanak tanzim edildiği belirtildi.