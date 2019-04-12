Adıyaman'da İtfaiye Arazözü Devrildi: 2 Yaralı
- Kazadan görüntü - Sağlıkçıların itfaiye erlerine müdehalesi - Polislerden görüntü - Genel ve detay görüntüler Adıyaman'da itfaiye arazözü devrildi: 2 yaralı ADIYAMAN - Adıyaman'da itfaiye arazözünün devrilmesi sonucu 2 itfaiye personeli yaralandı.
- Kazadan görüntü
- Sağlıkçıların itfaiye erlerine müdehalesi
- Polislerden görüntü
- Genel ve detay görüntüler Adıyaman'da itfaiye arazözü devrildi: 2 yaralı
ADIYAMAN - Adıyaman'da itfaiye arazözünün devrilmesi sonucu 2 itfaiye personeli yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Balcı idaresindeki 02 FN 245 plakalı su yüklü itfaiye arazözü, freninin boşalması sonucu Esentepe Mahallesi TOKİ yolunda devrildi.
Kazada sürücü Balcı ve araçta bulunan Hüseyin Gülsu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA