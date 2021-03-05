Adıyaman'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
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Adıyaman'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

05.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:01
Adıyaman'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması yapıldı.

Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde ilçe geneli ortaokul öğrencilerine yönelik 100. Yıl Dönümünde İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması açıldı.

Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında bilgi vererek, İstiklal Marşı'nın hem bağımsızlığın hem de geleceğin simgesi olduğunu belirtti.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasının ardından yapılan değerlendirmede Cumhuriyet Ortaokulundan Seyda Kelletaş birinci, Gölkent Ortaokulundan Hivda Bener ikinci ve Balkar Ortaokulundan Cemre Kara üçüncü oldu.

Programa Milli Eğitim Şube Müdürü Derya Erek, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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