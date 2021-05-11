Adıyaman'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.
Mustafa Kemal Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı.
Tekbir getirerek araç konvoyu oluşturan vatandaşlar, korna çalarak ilçede tur attı.
Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonundan konvoya destek verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya