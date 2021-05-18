İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Adıyaman'da İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesi öncülüğünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek olmak için çok sayıda kişi araçlarıyla Yeni Otogar önünde toplandı.

Bir süre burada tekbir getirip "Kahrolsun İsrail" şeklinde sloganlar atan gruptakiler, daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturup Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ne geldi.

AGD Elazığ Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, burada yaptığı açıklamada, saldırıların başladığı günden buyana Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından Filistinlilere destek mesajları geldiğini söyledi.

Beyazkaya, İsrail'in, insanlara haber ulaştırma gayreti gösteren haber kuruluşlarının bulunduğu binaya saldırdığını hatırlattı.

Basın mensuplarının, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya karşı küstah baskınlarının ve tecavüzlerinin dünya kamuoyunda yer alması için gayret gösterdiğini ifade eden Beyazkaya, "Hangi dinden ya da ırktan olursa olsun vicdan sahibi insanlar ellerinde Filistin bayrakları ile meydanlara inip, hep bir ağızdan İsrail'in terörist olduğunu haykırmaktadır." diye konuştu.

İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze'den atılan roketler nedeniyle 2 kişi öldü
İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze'den atılan roketler nedeniyle 2 kişi öldü
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla...
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla...
Son dakika haber: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 61'i çocuk, 213'e yükseldi
Son dakika haber: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 61'i çocuk, 213'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cansu Dere Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Arda Turan Cenk Tosun Şenol Güneş Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 23:31:11. #1.13#

title