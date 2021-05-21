Adıyaman'da işlenen cinayetin zanlısı Gaziantep'te yakalandı
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Adıyaman'da işlenen cinayetin zanlısı Gaziantep'te yakalandı

Adıyaman'da işlenen cinayetin zanlısı Gaziantep'te yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesi Sugözü mesire alanında bir kişiyi öldürerek kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Gaziantep'te yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Sugözü mesire alanında bir kişiyi öldürerek kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Gaziantep'te yakalandı.

Adıyaman ve Besni Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Nisan'da bir kişinin tabancayla öldürülmesi üzerine soruşturma başlattı.

Zanlının Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyonla Y.T'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Besni ilçesi Sugözü mesire alanında 11 Nisan'da iki grup arasında tartışma çıkmış, Murat Kaya (38) tabancayla öldürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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