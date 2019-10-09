Adıyaman'da iskeleden düşen işçi yaralandı

Adıyaman'da iskeleden düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN'da, 5 katlı inşaatın 1'inci katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Muhammet Açık, yaralandı.

09.10.2019 12:54
Adıyaman'da iskeleden düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN'da, 5 katlı inşaatın 1'inci katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Muhammet Açık, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 5 katlı binanın 1'inci katında çalışan kalıp ustası Muhammet Açık, dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Açık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: DHA
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