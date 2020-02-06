Adıyaman'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı
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Adıyaman'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

06.02.2020 04:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 04:59
Adıyaman'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı

'ın ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Battan Yalçıner idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, ilçeye bağlı Koçtepe köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki işçilerden 14'ü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adıyaman'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı
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