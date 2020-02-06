Adıyaman'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Battan Yalçıner idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, ilçeye bağlı Koçtepe köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki işçilerden 14'ü yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.