Adıyaman'da iş yerinin kundaklanması kamerada
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Adıyaman'da iş yerinin kundaklanması kamerada

Adıyaman'da iş yerinin kundaklanması kamerada
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz şüpheli, benzin döküp, ateşleyerek iş yerini kundakladı.

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz şüpheli, benzin döküp, ateşleyerek iş yerini kundakladı. Bu anlar, dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mara Mahallesi'nde, çarşamba günü, ikinci el ev eşyası satışı yapan Turgut Yapıcı'ya ait iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, dükkanın ön kısımda bulunan koltuklarına benzin dökerek, ateşe verdi. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, iş yerinin yandığını gören mahalleli de polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. İş yerinde hasar oluşurken, bu anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Turgut Yapıcı'nın şikayetçi olması üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Adıyaman'da iş yerinin kundaklanması kamerada
Adıyaman'da iş yerinin kundaklanması kamerada
Adıyaman'da iş yerinin kundaklanması kamerada
Adıyaman'da iş yerinin kundaklanması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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