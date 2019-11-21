Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

21.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:46

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarhan Mahallesi'nde M.B'ye ait iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tabanca ile ateş etti.

Olayda iş yerinde bulunan M.B. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA