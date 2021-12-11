Adıyaman'da iş yerinde yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da iş yerinde yangın

Adıyaman'da iş yerinde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi Saitağa Caddesi üzerinde Enver Bereket'e ait işyerinde meydana geldi. Tabela, afiş, broşür işlerinin yapıldığı işyerindeki yangının içerisindeki kağıt ve plastiklerin elektrik aksamından kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

İşyerinden dumanlar çıktığı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanın olduğu işyerindeki yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın söndürme esnasında itfaiye erlerinden Emin Akın düşerek, omuzu zedelendi. Olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekibi çağrıldı.

Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da iş yerinde yangın

Adıyaman'da iş yerinde yangın

Adıyaman'da iş yerinde yangın

Hastane acilinde oksijen tüpü patladı: 1'i hemşire, 2 yaralı

Hastane acilinde oksijen tüpü patladı: 1'i hemşire, 2 yaralı

 Orman yakarken suçüstü yakalanan şahıs hakim karşısında! İşte savunması

Orman yakarken suçüstü yakalanan şahıs hakim karşısında! İşte savunması

 İtfaiye erleri, nefessiz kalan bebeğin hayatını kurtardı

İtfaiye erleri, nefessiz kalan bebeğin hayatını kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title