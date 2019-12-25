Adıyaman'da iş yerinde düdüklü tencere patladı: 2 yaralı
Adıyaman'da bir lokantada bulunan düdüklü tencerenin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da bir lokantada bulunan düdüklü tencerenin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mara Mahallesi Ziya Gölkap Caddesi üzerinde Suriye uyruklu Nebil Şahol'a ait lokantada bulunan düdüklü tencere, çorba pişirildiği esnada patladı.
Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı. İşletme sahibi Şahol ile kızı olduğu öğrenilen Ruba Şahol yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.