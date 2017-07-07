Adıyaman'da İş Yeri Yangını

Gölbaşı ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Dr.Kemal Tabak Caddesi'nde Mehmet Ç'ye ait halı satış dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İş yerinin kapalı olduğu anda çıkan yangını gören çevredeki esnaf, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında iş yerinde büyük çaplı maddi hasar oluştu.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.