Adıyaman'da iş yeri kurşunlandı Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı.

Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi 153. Sokak'ta İ.T.K'ye ait bilgisayar tamiratı yapılan bir iş yeri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı.

İş yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olay yerinde pompalı tüfekten çıktığı belirlenen saçmalar bulundu.

Saçmaların iş yerinin camına isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA