İş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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İş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da iş vaadiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da iş vaadiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kendilerini Cumhurbaşkanlığı, İçişleri ya da Milli Savunma Bakanlığı çalışanı olarak tanıtıp iş vaadinde bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İnandırıcılığı artırma adına iş vaadinde bulunduğu kişilerden nüfus cüzdanı, diploma, ikametgah, adli sicil belgesi gibi dokümanlar istedikleri ve 10-80 bin lira arasında değişen meblağlarda para talep ettiği belirlenen şüpheliler S.Ö, H.A, M.Z.A, operasyonla gözaltına alındı.

Adıyaman, Bolu, İzmir, Kırıkkale, Mersin, Niğde, İzmir ve Şanlıurfa'da toplam 32 kişiden yaklaşık 1,5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
İş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
İş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
İş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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