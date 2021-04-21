Adıyaman'da iş vaadiyle 32 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
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Adıyaman'da iş vaadiyle 32 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da iş vaadiyle 32 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, 32 kişiyi iş bulma vaadiyle 1,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

ADIYAMAN'da, 32 kişiyi iş bulma vaadiyle 1,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

Adıyaman, Mersin, İzmir, Bolu, Kırıkkale ve Ağrı'da 32 kişi, kendilerini resmi görevli olarak tanıtan kişilerce işe yerleştirme vaadiyle dolandırıldıklarını belirterek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, 32 kişinin kamu kurumlarında işe yerleştirilmeleri karşılığında 3 kişiye yaklaşık 1,5 milyon lira verdiklerini saptadı. Mağdurların ifadelerinin ardından polis ekipleri, şüpheliler Sevda Ö., Melek Zübeyde A. ve Hasan A.'yı Adıyaman'daki adreslerinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adıyaman'da iş vaadiyle 32 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da iş vaadiyle 32 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da iş vaadiyle 32 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da iş vaadiyle 32 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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