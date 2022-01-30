Adıyaman'da iş makinesi kar küreme çalışması sırasında devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da iş makinesi kar küreme çalışması sırasında devrildi

AA, Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da iş makinesi kar küreme çalışması sırasında devrildi

Adıyaman'da kar küreme çalışması yapan iş makinesi şarampole devrildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kar küreme çalışması yapan iş makinesi şarampole devrildi.

Merkeze bağlı Boğazözü köyü yakınlarında kar küreme çalışması sırasında iş makinesi yoldan çıktı.

İş makinesinin şarampole devrildiği kazayı sürücü yara almadan atlattı.

İl Özel İdaresi ekiplerince iş makinesi bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title