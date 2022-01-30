Adıyaman'da iş makinesi kar küreme çalışması sırasında devrildi
AA, Orhan Pehlül - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adıyaman'da kar küreme çalışması yapan iş makinesi şarampole devrildi.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kar küreme çalışması yapan iş makinesi şarampole devrildi.
Merkeze bağlı Boğazözü köyü yakınlarında kar küreme çalışması sırasında iş makinesi yoldan çıktı.
İş makinesinin şarampole devrildiği kazayı sürücü yara almadan atlattı.
İl Özel İdaresi ekiplerince iş makinesi bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel