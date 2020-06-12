Adıyaman'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Adıyaman'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
12.06.2020 01:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 02:36

Adıyaman'da iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bekir Kopan yönetimindeki 63 ABG 328 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü'nde Davut Sever idaresindeki iş makinesi ile çarpıştı.

Kazada sürücü Kopan ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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