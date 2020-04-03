Adıyaman'da iş adamlarından örnek davranış
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Adıyaman

Adıyaman'da iş adamlarından örnek davranış

Adıyaman'da iş adamlarından örnek davranış Maddi durumu zayıf ailelere gıda yardımı yapılıyor Korona Virüsü salgını nedeniyle Adıyamanlı iş adamları bir araya gelerek Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor.

03.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:21
Adıyaman'da iş adamlarından örnek davranış

Adıyaman'da iş adamlarından örnek davranış

Maddi durumu zayıf ailelere gıda yardımı yapılıyor

ADIYAMAN - Korona Virüsü salgını nedeniyle Adıyamanlı iş adamları bir araya gelerek Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor.

Adıyamanlı iş adamlarının göstermiş olduğu örnek davranış neticesinde 5 gün içerisinde 720 aileye 72 bin TL değerinde gıda yardımında bulunuldu. Yağ, şeker, bulgur, simit, salça gibi yiyecek ürünlerinin içerisinde yer aldığı gıda paketleri dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzü de gülüyor.

Gıda yardım paketlerinin dağıtımı esnasında her hangi bir yığılmanın olmaması için olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Dağıtım öncesi vatandaşların kimlikleri tek tek görevliler tarafından toplandıktan sonra kişilerin isimleri okunarak paketler dağıtıldı. Adıyamanlı iş adamlarından ya da hayırseverlerden her hangi bir nakit para kabul etmediklerini sadece hazırlanan ve kendilerine teslim edilen gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını dile getiren Adıyamanlı İş Adamı Mustafa Küçükkaya, "Herkes bir birine yardımcı olacak. Yakınlarına, akrabalarına, ihtiyaç sahibi olanlara yardımcı olmak zorunda, bu bizim en büyük sorumluluğumuz, bu bizim için büyük bir sınav. Şuanda zengin, fakir yok. Sağlıklı insan var bir de sağlıksız insan var. Bu korona virüsü bizlere çok büyük bir ders verdi. Herkes dayanışma içerisinde bir biriyle lokmasını paylaşması gerekiyor. Buradan yardımlarını esirgemeyen bütün iş adamı arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Medya Trend Fuar ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, ise, "Bir çok arkadaşım bu iyilik harekatına katılarak yardımda bulunarak ellini taşın altına koydu. Bizlerde elimizden geleni her şekilde bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

İş adamı Mustafa Gül ile iş adamı Mustafa Küçükkaya, maddi yardım kabul etmediklerini ve gıda paketi yardımında bulunmak isteyen kişilerin 05376076500 telefon numarasını aramalarının yeterli olacağını söyledi.

Adıyaman'da iş adamlarından örnek davranış

Kaynak: İHA

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Adıyaman'da iş adamlarından örnek davranış
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