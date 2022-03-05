Adıyaman'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yapımı devam 4 katlı inşaatın terasından düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem K. (25) Yeni Mahalle 2. çevre yolunda yapımı devam eden 4 katlı bir binanın teras katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.