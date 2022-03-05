Adıyaman'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı - Haberler

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Adıyaman'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı

Adıyaman'da yapımı devam 4 katlı inşaatın terasından düşen işçi ağır yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yapımı devam 4 katlı inşaatın terasından düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem K. (25) Yeni Mahalle 2. çevre yolunda yapımı devam eden 4 katlı bir binanın teras katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adıyaman'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, işçi, Güncel, Haberler

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