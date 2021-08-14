Adıyaman'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı
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Adıyaman'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı

Adıyaman'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da yapımı devam eden binada asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı.

Adıyaman'da yapımı devam eden binada asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı.

Yeni Sanayi Mahallesi Flamingo Yolundaki inşaatta görev yapan bekçi Abdurrahman Durmuş, dengesini kaybederek 3. kattan asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Durmuş'u yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Durmuş'un hayati tehlikesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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