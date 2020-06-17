Adıyaman'da inşaatın ikinci katından düşen çocuk yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaatın ikinci katında düşen çocuk ağır yaralandı.
17.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:54
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaatın ikinci katında düşen çocuk ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Cami Mahallesi'nde evlerine yakın bir binaya oynamak için çıkan Muhammed Bozkurt (9) inşaatın ikinci katından zemine düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA