Adıyaman'da İnşaat Malzemeleri Çalan 2 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da 2 kişi, inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler Mahallesi'ndeki bir inşaattan seramik malzemesi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, aynı mahallede şüpheliler M.E. ve F.E'yi yapımı devam eden bir inşaattan çaldıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA