Adıyaman'da inşaat işçisi iskeleden düşerek yaralandı

Adıyaman'da inşaat işçisi iskeleden düşerek yaralandıADIYAMAN'da, inşaatta çalışan Mehmet Yakaryılmaz (29), iskeleden düşerek yaralandı.

Adıyaman'da inşaat işçisi iskeleden düşerek yaralandı

ADIYAMAN'da, inşaatta çalışan Mehmet Yakaryılmaz (29), iskeleden düşerek yaralandı.

Olay, öğleden sonra saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 3 katlı binanın ilk katında çalışan kalıpçı ustası Mehmet Yakaryılmaz, dengesini kaybederek üzerinde durduğu iskeleden beton zemine düştü. Yaralanan işçi, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı