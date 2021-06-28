Adıyaman'da inşaat işçileri arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaattaki işçiler arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle işçilerden Ferhat B, keserle başından yaralandı.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ferhat B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül