Adıyaman'da "İlköğretim Haftası" kutlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler günün önemini anlatan şiir ve konuşma yaptı.

Etkinlik, "Telafide bende vardım" adlı resim sergisi de açıldı.