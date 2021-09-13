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Adıyaman'da "İlköğretim Haftası" kutlandı

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'da

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler günün önemini anlatan şiir ve konuşma yaptı.

Etkinlik, "Telafide bende vardım" adlı resim sergisi de açıldı.

Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
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