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Adıyaman'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı karasineklere yönelik ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yürütülen ilaçlama çalışmasının insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla gerçekleştirildiğini söyleyen yetkililer, vatandaşların sağlığı için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdüreceklerini dile getirdi.

İlaçlama ekiplerinin başta çöp konteynırları olmak üzere, sinek ve benzer haşerelerin oluşabileceği her noktayı gözden geçirerek ilaçladığını da belirten yetkililer, bunların yanında, halkın şikayetlerini de ivedi bir şekilde değerlendirerek, sonuçlandırıldığını belirtti. - ADIYAMAN

Adıyaman'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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