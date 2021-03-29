Adıyaman'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
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Adıyaman'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

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Adıyaman'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, larva ve haşere ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, larva ve haşere ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Adıyamanlıların yaz mevsimini rahat bir şekilde geçirmesi için çalışmalarına devam eden Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan larva ilaçlamasını sürdürüyor.

Bu yıl erken başlanan ilaçlama çalışmalarını ihtiyaç duyulan her noktada sürdürdüklerini dile getiren yetkililer, tek bu yıl Adıyaman'da haşeresiz bir yaz mevsimi geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Larva döneminin haşereyle mücadelede en önemli evre olduğunu da sözlerine ekleyen yetkililer, bunun için üreme alanları olarak bilinen su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde sık sık ilaçlama çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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