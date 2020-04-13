Adıyaman'da il ve ilçeler arasında seyahat yasaklandı
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Adıyaman

Adıyaman'da il ve ilçeler arasında seyahat yasaklandı

Adıyaman'da il ve ilçeler arasında seyahat yasaklandı Adıyaman'da, ilçeler arası seyahat ve il merkezinden ilçelere seyahat yasaklandı.

13.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:35
Adıyaman'da il ve ilçeler arasında seyahat yasaklandı

Adıyaman'da il ve ilçeler arasında seyahat yasaklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, ilçeler arası seyahat ve il merkezinden ilçelere seyahat yasaklandı.

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile Adıyaman'a bağlı bütün ilçelere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile Adıyaman genelinde ilçeler arası toplu taşıma, özel araç, yaya gibi yapılacak tüm giriş çıkışlar 13 Nisan 2020 günü saat 24.00' den itibaren 14 gün süre ile kısıtlandı. Karar doğrultusunda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Adıyaman'ın giriş ve çıkış noktalarında uygulama başlattı.

İl merkezine giriş ve çıkışlar ile ilçelerin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda sağlık ve güvenlik olmak üzere hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar, acil çağrı merkezleri çalışanları, PTT, kargo şirketleri çalışanları, basın mensupları, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma, bakım merkezleri çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, teşhis tedavi ve randevu ile sağlık birimlerine gitme, ikametine gitme durumunda olanlar, hastalık durumuna ait belgeyi, cenazeye ait bilgiler ve görevli olduklarına dair belgeye sahip olanlar ile seyahat belgesi olan kişilerin giriş ve çıkışların izin veriliyor.

Belirtilen şartları taşımayan ve seyahat belgeleri olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Alınan kararın 14 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Adıyaman'da il ve ilçeler arasında seyahat yasaklandı

Kaynak: İHA

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