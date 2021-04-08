Adıyaman'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Adıyaman'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da aynı yolda yaşanan iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da aynı yolda yaşanan iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ali İlya idaresindeki 02 AAJ 181 plakalı otomobil, İzzettin Gökdemir idaresindeki 33 ALN 50 plakalı otomobil ile Altınşehir Mahallesi Eğri Çayı Köprüsü'nde çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan Yasemin Gökdemir ile Münüre Tekin yaralandı.

Yolun karşı kısmında gerçekleşen kazada ise Burak Çetinkaya idaresindeki 02 FR 701 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü'nde devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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