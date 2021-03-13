Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı

13.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:44
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı

Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mehmet Mısıroğlu idaresindeki 02 DA 730 plakalı otomobil, Erdemoğlu Mahallesi'nde Hamza Ağrı idaresindeki 34 LJ 8258 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Emişen Mısıroğlu, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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